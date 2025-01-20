中國特使晤巴勒斯坦總統：支持巴人民恢復民族合法權利

中國政府中東問題特使翟雋周六（1月18日）訪問巴勒斯坦。總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）在拉姆安拉（Ramallah）總統府會見翟雋，雙方就中巴關係以及加沙停火等共同關心的問題交換意見。翟雋表示中方將一如既往堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。



中國外交部指，阿巴斯總統表示，他本人及全體巴勒斯坦人民都對習近平主席和友好的中國人民給予巴方的尊重和支持深感自豪，感謝中方一直在巴勒斯坦問題上給予巴方堅定支持，巴方也始終支持中方的核心關切。巴方支持加沙停火，主張立即停止戰爭。巴方已經為加沙戰後治理做好準備。

翟雋表示中巴傳統友好，相互信任、彼此支持，在習近平主席和阿巴斯總統的領導下，近年來中巴關係實現跨越式發展，中方歡迎達成加沙停火協議，希望協議有效執行，盡快實現加沙全面永久停火。

他並稱無論形勢如何變化，中方都將一如既往堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，支持巴勒斯坦實現民族和解、加強團結，支持巴勒斯坦盡快成為聯合國正式會員國，推動巴勒斯坦問題在「兩國方案」基礎上早日得到全面、公正、持久解決。