TikTok ban｜美國球手歌芙賽後鏡頭題字RIP TikTok USA畫心碎圖案

TikTok在美國「不賣就禁」的法律於1月19日生效，身在美國的用戶現已無法使用這個應用程式。美國網球女將、世界排名第3的歌芙（Coco Gauff）今在澳洲作賽，她獲勝後回身走到攝像機鏡頭前，在鏡頭提筆寫下RIP TikTok USA，並畫上一個心碎圖案，對這被封禁的應用程式表達遺憾。



歌芙正在澳洲參加澳網，由於這應用程式僅在美國無法使用，她或因此能正常使用，她強調TikTok遭封禁令人難過，還稱自己在賽前有使用TikTok的習慣，「這是悲傷的，我喜歡TikTok，這就像一種逃避。」

她續指封禁TikTok或轉移她注意力，「迫使自己多看書，也許這是不幸中的大幸」。

歌芙2023年在美網奪得大滿貫冠軍，她因拿下多項賽事桂冠被譽為天才球手，她比賽之外也在TikTok上傳個人影片，擁有超過75萬名追蹤者。

網壇一姐、白羅斯球后莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）也是TikTok的忠實用戶，坐擁50萬追蹤者，她也表示希望這問題盡快得到解決。