停火協議生效：4000物資車準備赴加沙　以色列將放90巴勒斯坦囚犯

以色列與哈馬斯達成加沙停火協議，並在1月19日下午起生效。路透社報道，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）表示該機構有多達4000輛滿載援助物資的貨車準備進入加沙地帶，其中一半裝載著食物和麵粉。



該機構表示，隨着加沙停戰協議生效，人道主義救濟物資將大量湧入加沙地帶，搶劫者和武裝團體對救援貨車隊的攻擊可能會減少。

2025年1月19日，埃及拉法，在以色列和哈馬斯停火期間，載有救援物資的貨車在埃及和加沙地帶之間的拉法過境點附近等待。（Reuters）

4000輛貨車的援助物資中，一半是食物和麵粉。聯合國世界糧食計劃署表示，已準備好食物，可以供超過100萬人吃3個月。

UNRWA專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示，隨着停火協議的生效，對加沙地帶人道主義援助車隊的襲擊可能會減少。

哈馬斯表示，以色列將於19日交出一份名單，包含90名巴勒斯坦囚犯，以換取哈馬斯在加沙扣押的3名以色列人質。

2024年11月4日，在加薩走廊中部代爾巴拉赫，以色列與哈馬斯衝突期間，一名巴勒斯坦人攜帶聯合國近東救濟工程處（UNRWA）分發的援助箱。（Reuters）

另據央視新聞引述巴勒斯坦媒體指，隨着停火協議生效，大批巴勒斯坦人正在返回加沙地帶拉法地區。