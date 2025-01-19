停火協議生效：4000物資車準備赴加沙 以色列將放90巴勒斯坦囚犯
撰文：莊勁菲
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以色列與哈馬斯達成加沙停火協議，並在1月19日下午起生效。路透社報道，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）表示該機構有多達4000輛滿載援助物資的貨車準備進入加沙地帶，其中一半裝載著食物和麵粉。
該機構表示，隨着加沙停戰協議生效，人道主義救濟物資將大量湧入加沙地帶，搶劫者和武裝團體對救援貨車隊的攻擊可能會減少。
4000輛貨車的援助物資中，一半是食物和麵粉。聯合國世界糧食計劃署表示，已準備好食物，可以供超過100萬人吃3個月。
UNRWA專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）表示，隨着停火協議的生效，對加沙地帶人道主義援助車隊的襲擊可能會減少。
哈馬斯表示，以色列將於19日交出一份名單，包含90名巴勒斯坦囚犯，以換取哈馬斯在加沙扣押的3名以色列人質。
另據央視新聞引述巴勒斯坦媒體指，隨着停火協議生效，大批巴勒斯坦人正在返回加沙地帶拉法地區。
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