特朗普宣稱上任即簽近百條行政命令　將包括哪些？

即將上任的美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月19日在華府第一資本體育館（Capital One Arena）舉行大型慶祝勝選集會，他會後表示將簽署接近100條行政命令（executive order）。美媒引述消息人士指，這些命令料將涵蓋移民與邊境安全、氣候和能源、2021年美國國會騷亂以及TikTok禁令等範疇。



綜合《華盛頓郵報》、英國廣播公司（BBC）報道，即將出任白宮副幕僚長的米勒（Stephen Miller）在特朗普就職前一日，致電國會的共和黨領袖，交代特朗普率先推出的行政命令。

圖為2025年1月19日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在就職禮前夕，出席在華府舉行的勝利集會，獲支持者熱烈歡迎。（Reuters）

移民與邊境安全

米勒指有關移民的行政命令將在特朗普就職後不久便會發布。邊境安全料佔主要部份，特朗普此前表示，將簽署把販毒集團列為境外恐怖組織；對美墨邊境宣布緊急狀態令旨在驅逐移民；重新推動「留在墨西哥」政策；終止「出生公民權」等命令。

氣候和能源

消息人士指，一系列命令將包括降低生活成本、暫停離岸風電租賃；終止拜登政府推廣電動車命令，並廢除其他旨在應對氣候變遷的努力。

2025年1月19日，美國華盛頓，圖為特朗普在就職前夕勝利集會中發表講話。（Reuters）

「寬大處理」國會騷亂被控人士以及TikTok禁令

特朗普在集會上還談到2021年發生的國會騷亂事件，當時近1600人被控犯有罪行，他預告將對其中被指控的人士採取「寬大處理」。

TikTok「不賣就禁」法令19日生效，美國用戶當日無法使用這應用程式，特朗普隨後承諾將簽署命令推遲實施，倡美方擁合資企業50%所有權。