洛杉磯山火｜1977年Volkswagen麵包車「廢墟中毫髮無傷」照片瘋傳
撰文：ETtoday
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美國洛杉磯野火迄今造成25人喪命、逾1.2萬棟建築被毀。
但一輛1977年的復古麵包車，卻在烈焰之中奇蹟似「毫髮無傷」，被《美聯社》攝影記者拍下，並在社群媒體瘋傳，成為這場災難性悲劇發生後的慰藉。
有網友拍到另一台同為藍色的Volkswagen麵包車也疑似在災場中奇蹟無損（點圖放大瀏覽）：
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24歲的普雷斯頓（Preston Martin）14日受訪表示：
那輛麵包車有魔力，完全沒道理會發生這種事……它成為希望的燈塔，這太酷了。它周圍的一切都被烤焦、摧毀了，然後這輛亮藍色麵包車，就這樣停在那。
普雷斯頓在加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）就讀機械工程系3年級時，一時興起買下這輛1977年福士2型（Volkswagen Type 2）麵包車，把內部整修一番，住在裏面節省房租，渡過了大學最後一年。
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原本梅根把車停在馬里布（Malibu）一個社區，在規模最大的帕利塞德野火（Palisades fire）發生後，急忙帶着寵物狗撤離，原本已經不抱希望，未料幾天後收到鄰居傳來照片，「Azul」竟然毫髮無傷：
我非常震驚，我在浴室尖叫。
梅根立刻打電話通知普雷斯頓，2人發現《美聯社》照片在網路上引發廣大迴響之後，對於「Azul」能夠為這麼多人提供慰藉，也感覺非常欣慰。
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