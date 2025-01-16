洛杉磯山火｜陳冠希發文籲捐款：女兒Alaia學校被燒毀急需重建

美國加州洛杉磯山火持續肆虐，當地時間1月15日，美國國家氣象局表示，由於強風、空氣濕度低，洛杉磯縣約有650萬人面臨嚴重火災威脅，滅火工作面臨巨大挑戰。

藝人陳冠希在社交平台上發文表示，其女兒Alaia的學校也在這場火災中被徹底摧毀，急需善款重建校園。



圖為陳冠希2022年6月在社交網站上傳的圖片（IG@edisonchen）

截至1月14日，洛杉磯山火已造成至少25人喪生。據估計，此次山火造成的破壞和經濟損失達2500億至2750億美元，將超過2005年「卡特里娜」颶風（Hurricane Katrina），成為美國史上造成損失最為嚴重的自然災害。

▼1月15日，陳冠希在Instagram發文求助

日前，藝人陳冠希在社交平台上發文表示，其女兒Alaia的學校也在這場火災中被徹底摧毀，急需善款重建校園，並呼籲其支持者、粉絲捐款。陳冠希寫道，「我請求你們、我所有的支持者來捐款，幫助Alaia和她的同學能有嶄新的校園和更光明的未來。」

2025年1月16日，加州政府網站顯示的山火火場位置圖（加州政府網站）

陳冠希還表示，南加州不止Alaia的學校需要修復，「我個人會非常感恩您們能提供的任何協助，每一美元都很重要」，並隨文附上了募集捐款的網址。他稱，這些善款將被「用在重建學校、家園和生活被徹底摧毀的人身上」。

陳冠希在帖文上傳捐款地址，頁面內容寫道「請協助學校重建，Alaia與陳氏家庭會對任何你能提供的幫助心存感激。」（網站截圖）

然而，有網民在評論區評論：「這是你應得的」，陳冠希回懟：「一個人得有多糟糕才能說出這種話」，隨後曝光了對方照片，並喊話對方的學校表示不該錄用這個人，甚至將對方妻子的賬號也掛了，該舉動引發了網友的熱議。

▼1月16日，陳冠希感謝熱心人士

1月16日，陳冠希再次發文，並曬出女兒的照片稱：「陳氏家族非常感謝所有透過捐款或祈禱幫助Alaia學校的人，我們也會繼續替社區提供幫助，並感謝所有協助南加州火災災民的人。」

現年44歲的陳冠希2016年與模特秦培舒陷入熱戀，隨後兩人於17年生下一女Alaia。據悉，陳冠希頻繁在社交平台上傳自己與女兒的照片，更在2023年時首次帶女兒出席公開活動，大秀自己寵溺女兒的一面。

2025年1月15日，陳冠希在社交平台Instagram表示洛杉磯大火摧毀了他女兒Alaia的學校，呼籲粉絲為學校重建捐款。（Instagram/ edisonchen）

本文獲《觀察者網》授權轉載。

