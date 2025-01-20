白宮易主｜5小時內要完成搬家任務 雪櫃內要有特朗普最愛食物
撰文：莊勁菲
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隨着特朗普（Donald Trump，又譯川普）即將就任美國總統，他也將再次入主白宮。而官邸內的工作人員也要把拜登（Joe Biden）的傢俬搬出，以安頓好特朗普一家。他們要在就職禮的5個小時內完成布置，確保特朗普一家的衣物擺在衣櫃裏、最愛食物放在雪櫃中。
白宮位於美國華盛頓特區賓夕法尼亞大道1600號，這將是特朗普一家第二次搬入這座總統官邸。第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）表示，比起2017年初次入住，第二次搬家可就容易多了。
但對白宮工作人員來說，搬家將是個挑戰。官邸的女傭、管家等照料總統生活起居的員工，要在就職日的5個小時內完成易主。時間將從兩任總統坐車前往國會大廈開始算起。
在經過宣誓、演講、就職午宴和遊行之後，特朗普會回到白宮，檢查家中衣物、家具和其他個人物品是否安置、雪櫃裏是否擺滿了最愛的食物。
工作人員分別要把拜登的私人物品打包、裝車，另有人搬入特朗普的傢俬，並按照梅拉尼婭的喜好擺放物品。他們還要深度清洗窗戶、地毯，更換床墊、床單和浴巾。
按照慣例，上一任第一夫人要帶新第一夫人參觀白宮。但在2020年特朗普敗選後，梅拉尼婭就未邀請拜登妻子吉爾（Jill Biden）到官邸；今年也拒絕了吉爾讓兩人會面的提議。
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