特朗普登《時代》新封面　霸氣掃走拜登太陽眼鏡：他回來了｜有片

美國《時代》雜誌（TIME）周一（1月20日）發布最新封面，配上文字：「他回來了。」圖中特朗普（Donald Trump，又譯川普）坐在白宮橢圓形辦公室桌子後，左手掃開桌上的拜登（Joe Biden）物品，包括其標誌性的太陽眼鏡，象徵白宮易主。



▼《時代》最新特朗普封面

《時代》雜誌周日發布封面故事《特朗普式顛覆回來了》（Donald Trump's Disruption Is Back），並在文中稱「特朗普本人就是一難以預測的變革力量」，表示他以難以想象的方式改變美國。

文章指，從承諾大規模驅逐境內移民，到透過起訴壓制自由媒體，再到揚言吞併格陵蘭（Greenland）、巴拿馬運河和加拿大，特朗普摒棄傳統和規則的束縛，儼然一位「叛逆總統」。不同於拜登，美國人希望他能解決幾十年來積累的政治難題。

美國總統拜登（Joe Biden）經常戴著他標誌性的飛行員墨鏡出鏡。（Reuters）

《紐約郵報》報道，這幅插圖是奧布萊恩（Tim O'Brien）為《時代》設計的第四個封面，他的作品並不全是褒揚，也有以特朗普坐在或漂浮在總統辦公桌前為主題，並以逐漸上升的水位比喻其第一任期的混亂局面。