特朗普就職：對內寡頭政治　對外擴張建世紀大帝國？｜Jack Talk

特朗普（Donald Trump）1月20日宣誓就職，重返白宮。上任第一日，特朗普很可能會簽署大量行政命令，推翻拜登（Joe Biden）任內的限制能源開採的政策，馬上執行戲劇性的驅逐非法移民行動，並開始擴大可直接被總統解僱的聯邦公務員定義，讓MAGA共和黨人更容易進入政府機關。

眼前特朗普當選後，美國政商界領袖爭前恐後的到佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）面聖，拜登在其告別講說中警告美國正在形成「寡頭政治」（oligarchy），並用上「科技工業複合體」（tech-industrial complex）一詞去形容馬斯克（Elon Musk）及其他科技界領袖同特朗普的「政治同盟」。

另一方面，特朗普當選之後大推他競選期間完全沒有提過的政策，包括在上任第一天向加拿大、墨西哥加徵25％關稅，甚至是要加拿大成為美國第51州、收回馬拿馬運河，並從丹麥手上取得格陵蘭的擁有權和控制權。此等政策充滿着「先打盟友」「不熟不吃」甚至是「帝國主義回歸」的味道。

到底特朗普2.0的美國民變政治會否出現「質變」？特朗普2.0的美國又會否撕破二次世界大戰之後的所謂「基於規則的世界秩序」，帶頭將世界推口強國以武力擴張疆土的帝國主義時代？