特朗普就職演說承諾恢復美國地位　分析：似競選演說

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就職，他就職演說談及美國現狀及未來，除圍繞邊境、經濟能源等5大重點外，他還承諾恢復美國地位。路透社分析，他就職演說大部份反映8年前首次就任總統時的言論，形似「競選演說」，而他履新後舉動亦是在逆轉拜登政府，而非透露新任政府施政目標。



特朗普演說以「美國的黃金時代自現在開始」展開，他首先談及美國面對的挑戰，批評建制派自美國人手中取得權利與財富，還強調美國境內近期發生自然災害嚴重。

2025年1月21日，美國總統特朗普在華府發表就職演說。（Reuters）

報道分析，他首個任期時的就職演說，就有談到這些問題，例如一個經濟衰退的國家與因犯罪分裂的城市，而今次演講還形容自己是前總統拜登（Joe Biden）政府下的受害者，例如控訴自己過去經受的考驗與挑戰，較美國歷史上「任何一位總統都要多」。

特朗普在當選總統並順利就職之前就因掩口費案罪成，成為一名重罪犯；他競選時受到槍擊最後倖存；還曾因在2021年國會騷亂中受到指控，但最終得以重返白宮，這在美國政壇歷史上尚屬首次。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為特朗普在就職儀式上宣誓就職美國第47任總統。（Getty）

美國新任總統通常會在勝選後緩和一些競選式的言論，並放棄攻擊政敵，特朗普則不然。

報道引述美國總統歷史專家Lindsay Chervinsky形容特朗普的就職演說，是一場「競選演說」，指特朗普為同樣的事情去責怪同一群人。而他在履新時的舉動，大部份都在逆轉拜登政府的政策，而非詳細列出新任政府的目標。