特朗普罕見對普京進行批評　稱其若不達成協議將摧毀俄羅斯

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，當地時間1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）罕見對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行了批評，他稱，普京「做得不太好」。



報道稱，特朗普在就職演說中對俄烏衝突問題保持了沉默，但在幾個小時後，他在白宮對記者公開了自己對相關問題的立場。特朗普在談到普京時說：「他應該達成協議。我認為他不達成協議是在摧毀俄羅斯。」

報道指出，特朗普的態度空前鮮明，把重點放在了俄烏衝突對俄羅斯造成的經濟損失上。「我認為俄羅斯將會有大麻煩。你看看他們的經濟和通貨膨脹率。物價上漲接近10%。」特朗普說，「我和他（普京）相處得很好。我希望他想達成協議。」

俄烏戰爭：2023年12月29日，烏克蘭基輔遇襲後冒煙（Reuters）

特朗普還提到了俄羅斯在這場衝突中的傷亡率，西方官員估計有70萬俄羅斯人傷亡。「他不會感到興奮。」特朗普談到普京時說，「他做得不太好。我的意思是，他正在努力……這讓他看起來不太好……我認為他最好結束那場衝突。」特朗普還表示，他將與普京會面，具體細節正在安排中，「可能很快」。

當被提醒他曾承諾上任後24小時內結束俄烏衝突時，特朗普開玩笑說：「我還有半天時間。我們想要完成它。」特朗普稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）希望達成協議，「我不知道普京是否也這樣想。他可能沒有。我不知道。」

CNN認為，特朗普對俄經濟管理不善以及克里姆林宮「對可怕傷亡率的容忍」的關注，表明白宮意識到俄羅斯可能面臨一些時間壓力，並打算加以利用。報道指出，在2024年美國大選期間，特朗普和美國副總統萬斯（JD Vance）都曾對美國繼續介入俄烏衝突表示懷疑。兩人均建議，儘管烏克蘭失去了領土，但應該與俄羅斯達成協議。

2019年的大阪G20峰會：普京和特朗普見面。（Reuters）

此前，特朗普方面已多次表示將與普京對話。1月20日，普京回應說：「我們聽到美國當選總統及其團隊成員發表言論，稱希望恢復與俄羅斯的直接接觸，這種接觸被即將離任的（拜登）政府切斷了。我們還聽到他關於有必要盡全力防止第三次世界大戰發生的言論。」他表示，「我們歡迎這種態度，並祝賀美國當選總統就職」。

普京同時強調，俄方從未「拒絕與華盛頓對話」 ，並始終表示願意與任何一屆美國政府打交道。但同時，俄羅斯堅持自己的原則，雙方的對話必須建立在「平等和相互尊重的基礎上」 。

本文獲《觀察者網》授權轉載

