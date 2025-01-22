哈里王子與梅鐸旗下媒體和解　獲巨額賠償與道歉　傳達8位數字

英國哈里王子（Prince Harry）與澳洲傳媒大亨梅鐸（Rupert Merdoch）旗下新聞集團報業公司（NGN）打官司，兩方終達成和解，哈里方面1月22日表示取得「里程碑式」勝利，對方會巨額賠償與道歉。路透社，這是NGN首次承認旗下《太陽報》（The Sun）有非法行為，報道引述消息人士指賠償金「達到8位數字」（eight-figure sum）。



哈里過去在倫敦高等法院起訴NGN，指控其旗下報紙從1996年至2011年間非法獲取哈里的個人資訊，據哈里代表律師最新指，NGN承認旗下《太陽報》有非法行為，也承認曾侵入哈里已故母親戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）的私生活。

圖為2012年2月25日，傳媒大亨梅鐸手執《太陽報》。（Getty Images）

哈里和他的共同訴訟人Tom Watson在聲明中表示：「在今天里程碑式的勝利中，梅鐸的News UK承認其《太陽報》確實有違法行為。」

這宗案件原定於周二開庭審理，但經過最後的談判，雙方達成和解。哈里的代表律師表示，NGN就《太陽報》多年來侵犯哈里和戴安娜王妃的私生活道歉。

路透社引述熟悉事件的消息人士指，賠償金額達到8位數字。哈里則表示提起訴訟不是為了錢，而是希望NGN高層和編輯承擔責任，並承認他們的不當行為。

2023年6月7日，英國蘇塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）在倫敦高等法院勞斯大廈（The Rolls Building）外。（Reuters）

這是哈里對英媒發起的三大訴訟之一。2023年他起訴鏡報集團並獲賠償，還對《每日郵報》發行商提起訴訟，將在2026年審訊。