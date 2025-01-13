洛杉磯山火｜不滿哈里王子夫婦慰問身份　美國影星轟「災難遊客」

美國洛杉磯山火持續，目前增至24死，大火燒毀超過1.2萬棟建築，當地10萬人撤離。旅居加州的英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）早前來到災區慰問民眾。不過他們的舉動卻令影星Justine Bateman不滿，她1月12日質疑現已脫離王室的二人的政治身份，認為他們以遊客身份來到現場慰問，還抨擊他們是「災難遊客（Disaster Tourists）」。



Bateman在此前洛杉磯爆發山火後對市長巴斯（Karen Bass）表達過不滿，如今對哈里王子夫婦開轟，指他們來到現場是為了實現「一個很適合拍照的場面，令人厭惡（What a repulsive『photo op』）」。《紐約郵報》分析，Bateman認為他們的救援慰問工作不足，未達預期。

Bateman住在洛杉磯的荷里活山，指哈里王子夫婦並非長居於此，認為他們是遊客。不過早前英媒報道指，哈里王子夫婦早在四年前就搬到了加州蒙特西托（Montecito），還在山火爆發期間打開家門，收留一些因災難失去家園的民眾，亦有民眾稱讚他們的善舉。

2025年1月10日，美國加州，圖為哈里王子在洛杉磯山火災區附近現身，身旁為市長Victor Gordo，他旨在慰問當地受災民眾。（Getty）

現年58歲的Bateman因在1982年於美國電視劇《Family Ties》中扮演Mallory Keaton這一角色為大眾所知。