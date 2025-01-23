伊拉克通過修正案　批評者：實際上將使童婚合法化

伊拉克議會周二（21日）通過了該國《個人身份法》（Personal Status Law）的修正案，反對者稱該修正案變相是童婚合法化。



修正案賦予伊斯蘭法庭（Islamic courts）更大的權力審理家庭事務，包括婚姻、離婚和繼承權。

反對人士認為，此舉破壞了伊拉克1959年頒布的《個人身份法》，該法統一了家庭法並為婦女提供了保障。目前伊拉克法律在大多數情況下將18歲定為最低結婚年齡，但周二通過的修正案將允許神職人員根據他們對伊斯蘭法的詮釋進行統治。

根據伊拉克許多什葉派宗教權威所遵循的伊斯蘭教賈法里派，有些人將法律解釋為允許女孩在十幾歲時結婚，甚至最小可在九歲結婚。此次改革主要由保守的什葉派（Shia）議員倡導，支持者認為這是使法律符合伊斯蘭教義，並減少西方對伊拉克文化影響的一種手段。

童婚陋習在全球多個發展中國家盛行，現時約有6.4億名女性在未滿18歲前結婚。（培幼會）

人權運動者、伊拉克婦女聯盟成員Intisar al-Mayali表示，該修正案的通過「將對婦女和女孩的權利產生災難性的影響，女孩在年幼時就結婚，這侵犯了她們作為兒童的生命權，並將破壞對婦女離婚、監護和繼承而設立的保護機制。」