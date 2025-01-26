特朗普：與多人商討洽購TikTok 料30天內有決定
撰文：聯合早報
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根據特朗普政府正在制定的拯救TikTok計劃，他們希望軟件公司甲骨文（Oracle）和其他外部投資者有效控制TikTok的全球運營。
路透社引述美國全國公共廣播電台（NPR）星期六（1月25日）的報道，根據白宮正在談判的協議，字節跳動將保留TikTok的少數股權，但演算法、數據收集，以及軟件更新將由甲骨文監管。
NPR報道的可能交易意味着美國投資者將擁有TikTok的多數股權。然而，報道補充說，交易條款可能會發生變化，目前仍在敲定中。
NPR引述消息人士的話說：「目標是讓甲骨文監控TikTok的情況。」
「字節跳動不會完全消失，但中國所有權將降至最低。」
據NPR報道，參與談判的其他潛在投資者包括微軟（Microsoft）。甲骨文和白宮官員周五（24日）就潛在交易舉行一次會議，另一次會議定於下周舉行。
報道引述消息人士的話說，甲骨文有意收購TikTok數百億美元的股份，但交易的其餘部分尚不確定。
NPR引述另一名消息人士的話說，安撫國會被白宮視為一個關鍵障礙。
特朗普25日在一個場合上表示，他與多人討論收購TikTok可能，預計在未來30天內可以決定它的前途。特朗普亦稱，自己沒與甲骨文行政總裁埃利森（Larry Ellison）談及收購TikTok一事。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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