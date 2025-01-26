特朗普否認Elon Musk獲艾森豪威爾辦公室　白宮：不歡迎他

此前大力幫助美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）競選的富豪馬斯克（Elon Musk）順利上任政府效率部部長，外界傳他將在白宮西側的艾森豪威爾行政辦公大樓（EEOP）中獲得一間辦公室。不過素有「冰女士」（ice maiden）之稱的白宮幕僚長Susie Wiles卻在《星期日泰晤士報》（Sunday Times）中否認，還強調不歡迎想要獨立工作或像明星一樣的人。



這篇在1月24日刊出的報道指出，特朗普也否認馬斯克進駐白宮，指他會得到一間能容納約20人的辦公室。Susie Wiles是美國史上首個女白宮幕僚長，她此前擔任特朗普競選團隊中的競選經理。

白宮幕僚長這一職位至關重要，主要負責監督所有政策與白宮日常事務。報道引述政治分析專家倫茨（Frank Luntz）指，Wiles有適當的技能，稱讚「如果有人會成功，那就是她」，還批評政府甫一上任就有如此多的權利鬥爭。