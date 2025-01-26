東京代官山自由之丘汐留「淪空城」　日本多地人口嚴重流失

日本面臨少子高齡化，人口持續減少，多個鄉鎮淪為「空城」。



日本一名網紅近日就造訪栃木県衰退的城鎮「矢板市」，分析背後的原因。日媒指出，不只是鄉下地區，東京都有3個地區也出現「空城化」現象。

日本多鎮淪為「空城」，連東京市中心的汐留、晴海FLAG、代官山和自由之丘也遭殃。（ABEMA TV影片截圖）

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《ABEMA NEWS》報道，越來越多日本YouTuber造訪人口急遽減少的空城（Ghost Town），作為拍片題材。日本YouTuber「Noburin」（のぶりん）近日就造訪矢板市，探討當地急遽衰退的原因。矢板市人口本來約為2萬人，聲寶（SHARP）於1968年在當地設廠後，人口快速增加，一度超過3萬人大關，帶動城鎮發展。但工廠於2018年12月關閉後，人口銳減，過去熱鬧非凡的車站前鬧區逐漸沒落。

房地產製作人牧野知弘指出，今後將有越來越多日本的鄉鎮將淪為「空城」。雖然人口減少是重要因素之一，但工作環境的改變，也帶來莫大影響。

過去大家都在SHARP等大工廠工作，但現在大多數日本人從事第三產業，也就是服務業。

牧野指出，服務業需要聚集一定程度的人口才能運作。舉例來說，若要做看護生意，就必須選在有一定數量的長者聚集處，集中投入勞動力。當人口都集中在某一處的同時，就會導致其他地區人口流失，面臨空城化。

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許多人都認為東京市中心與「空城化」無緣，但並非如此。牧野以「汐留」、「晴海FLAG」（晴海フラッグ）、「代官山和自由之丘」三地區為例。汐留知名商業設施「Caretta汐留」（カレッタ汐留）近年有許多店家撤出。主要原因是電通於2021年賣掉位於汐留的總部大樓，附近上班族人數減少。再加上日本上班族生活型態轉變，不再於午餐時間外食。不只是汐留，許多東京商業大樓地下室的餐廳街也變得空蕩蕩。

前身是奧運選手村的大廈「日本晴海FLAG」則是因為其他理由空城化。牧野指出，該住宅區入夜後就一片漆黑，因為大部分的住戶幾乎都是投資客，沒有人實際住在這裏。附近的餐廳等店家也鮮少有客人上門。

以精品街聞名的代官山近年也出現變化。代官山車站前的選物店紛紛撤出，導致許多店舖閒置。這是因為近年流行快時尚，越來越少年輕女性願意在選物店購買高價服飾或配件。此外，隨著東京都房價飆升，許多選物店扛不住代官山和自由之丘等地的高額房租，選擇出走。

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