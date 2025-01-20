日本中小學生最理想職業？小學女生榜首是它　五分一人想做XXX

2024年日本一份調查顯示，「工程師、程式設計師」和「遊戲製作人」在小學和中學男生憧憬的職業中均排進了前10名。



中學女生嚮往的職業中，「工程師、程式設計師」和「網頁設計師」也排進了前10。對於數位原住民（digital native）一代來說，依靠數位技術謀生已經成為帶有現實意義的選擇。

「甜品師」以20.2%的壓倒性高支持率位居小學女生嚮往職業的榜首。（note-thanun/unsplash）

小學男生最想足球員 中學理想職業排名大執位（點圖放大看詳細調查結果）：

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人力資源服務公司Adecco公司針對日本全國1800名小學和中學學生（各年級男女各100人）實施調查，詢問了他們將來想要從事的職業。

「甜品師」以20.2%的壓倒性高支持率位居小學女生嚮往職業的榜首，而且在中學女生也佔比達8.0%，可見受歡迎程度之高。

另一方面，自2014年開始此項調查以來，「工程師、程式設計師」首次位居中學男生嚮往職業的榜首。從小學和中學男生的綜合情況來看，「工程師、程式設計師」也僅次於「足球運動員」，排在嚮往職業榜的第2名。

小學生對「公司職員」和「公務員」的支持率較為一般，但卻在中學男生的嚮往職業排行榜上高居第2和第3，在中學女生中位列第5和第7，似乎隨著年級的升高，孩子們的心態會變得現實，越來越傾向於選擇穩定。

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