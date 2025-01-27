盧卡申科：不後悔讓俄軍借白羅斯領土出兵烏克蘭

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在1月26日總統選舉結束後舉行的記者招待會上表示，他不後悔在2022年允許俄羅斯借用白領土對烏克蘭發動戰爭。



白羅斯的總統選舉投票定於當地時間26日結束，競選連任的盧卡申科當天在首都明斯克（Minsk）參加四個多小時的記者招待會。在法新社（AFP）的訪談中，盧卡申科被問及考慮到將近三年的俄烏戰爭死亡人數，是否後悔讓俄羅斯軍隊在2022年借白羅斯領土進軍烏克蘭。他答道：「我不後悔任何事。」

2025年1月26日，白羅斯總統兼總統候選人盧卡申科（Alexander Lukashenko）於明斯克（Minsk）總統選舉投票後，在新聞發布會上發表講話。（Reuters）

盧卡申科當天早些時候攜寵物狗到明斯克的投票站投票。他面對四名挑戰者的競爭，但仍有望拿下1994年以來的第七個總統任期。

盧卡申科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的關係在俄烏戰爭中更加緊密，不僅允許俄軍借用白領土出兵烏克蘭，還同意莫斯科在白部署戰略核武器。他在俄烏和談問題上表明，他看到了「隧道盡頭的光明」，並認為雙方必須達成妥協。

2024年10月9日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於莫斯科向白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）頒發國家獎章後，2人面帶微笑地握手。（Reuters）

盧卡申科2020年連任引發爭議，大規模抗議活動遭到鎮壓，成千上萬人逃離白羅斯，其中大部分人逃往波蘭和立陶宛。盧卡申科在周日的採訪中告訴記者：「有些人選擇了監獄，有些人選擇流亡。我們從未驅逐任何人。」

歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）26日在社媒平台X發貼說，白羅斯選舉是一場騙局，盧卡申科沒有任何合法性。

盧卡申科去年以人道主義為由釋放250多名政治犯，但他否認此舉是為了向西方發出修復關係的信號。他說：「我才不在乎西方。」他還表明，白羅斯願意與歐盟對話，但不會「向你們低頭或跪地求饒」。

盧卡申科因鐵腕統治而被稱為「歐洲最後的獨裁者」，他欣然接受這個稱號。他已掌權30多年，有傳言說，他會把總統位子傳給三個兒子之一，但他在記者會上否認這個說法：「我的兒子們都不可能（接任總統）。」盧卡申科說，應該由新一代來領導國家。預計他的下一屆任期會於2030年結束，屆時白羅斯「可能會有新總統」。

不過他認為，總統職位不應該由女性擔任。「這個工作不適合女性，我完全反對由女性擔任這個職位。女性不能成為獨裁者，但我們有很多男性可以成為領袖。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

