Perplexity AI據報修改TikTok合併方案　將允許華府佔一半股權

美國人工智能搜尋引擎公司Perplexity AI，周日（26日）修改了提交給TikTok母公司字節跳動（ByteDance）的合併提案。據《CNBC》報道，原方案提議創建一個結合Perplexity和TikTok U.S.的合營新實體「NewCo」，現經修改後還將允許美國政府取得新合拼公司的最多50%股權。



報道指，方案建議字節跳動將TikTok的美國業務轉讓給新投資者，新投資者會與TikTok成立新的公司，名為「NewCo」，而字節跳動則可保留TikTok的核心算法。

根據提案文件，合併所需的資金將來自「新的第三方資金提供者（經雙方同意）」，這些資金將用於「向ByteDance投資者支付一次性股息，以換取簡化治理」，並幫助新實體成長。

這張攝於2020年9月15日的照片中，可以看到TikTok位於加州卡爾弗市（Culver City）的總部。（Reuters）

報道還引述消息人士稱，擬議的新結構將允許字節跳動的大多數現有投資者保留其股權，並為Perplexity帶來更多影片。而根據修改後的提案，一旦新公司首次公開發行 (IPO)至少3000億美元（約2.34萬億港元），美國政府將可擁有最多一半的股份。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）昨日表示，正與多人商討收購TikTok問題，預料未來30日可能會有決定。