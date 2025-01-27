中居正廣醜聞延燒 富士電視台陷「性朝貢」風波 社長董事長下台
撰文：官祿倡
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日本男星、SMAP前隊長中居正廣捲入性侵醜聞，日媒指富士電視台有旗下員工參與後，該台陷入「性朝貢」風波，多間企業撤廣告，日本富士媒體控股公司1月27日表示，富士電視台社長港浩一、董事長嘉納修治已經辭職。
這次事件始於中居正廣2024年12月被日媒《週刊雜誌》爆料，指他與富士電視台女員工發生「桃色糾紛」，為此支付9000萬日圓和解，雙方簽署保密協定不對外公開，不過部份消息依然走漏曝光，有日媒指是性侵事件，女主播疑在製作人安排的聚會上遭遇狼手。中居正廣1月23日宣告退出演藝圈。
其後，富士電視台再被指長年安排女主播「性朝貢」，多家企業撤走廣告，營運陷入危機狀態。
日本共同網早前報道，日產汽車和花王公司現已換下了在富士電視台播放的商業廣告，此外第一生命保險、日本生命保險、豐田汽車、NTT東日本這4間公司也採取相同做法。報道分析，各企業可能認為若繼續在富士電視台播放廣告，恐怕會損害企業形象。
社長港浩一1月20日在記者會出面致歉，但無助緩減外界對富士電視台的不滿，事件持續延燒。
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