Selena Gomez拍片為遭突擊執法移民哭泣　白宮邊境沙皇：不會道歉

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上台後，隨即宣布對非法移民採取行動，女星Selena Gomez周一（1月27日）晚上在Instagram拍片，就華府的移民執法行動聲淚俱下。邊境事務主管霍曼（Tom Homan）認為，不會就美國移民及海關執法局（ICE）展開的非法移民突襲行動致歉。



Selena Gomez在這段已被刪除影片中邊哭邊說：「人們受到了攻擊，包括孩子們。我不明白。我很抱歉，我希望可以做點甚麼，但我不能。我不知道該怎麼辦。但我會嘗試一切，我保證。」

不過外界批評她被抨擊聽起來並沒有對移民感同身受，因此迅速刪除影片。

霍曼被霍士新聞（Fox News）問及到這則影片時，否認Selena Gomez提到的所謂襲擊，並稱移民海關執法局只會追捕有犯罪前科的非法移民。

他表示「如果他們不喜歡，那就去國會修改法律。我們不會道歉並將繼續開展此次行動，」，同時強調「我們要讓我們的社區更加安全。這一切都是為了這個國家的利益。我們會繼續前進。無需道歉。我們正在前進。」

光是上週末，ICE總共逮捕1242人。霍曼此前稱每天都會逮捕多人，最終可能會導致數百萬人被驅逐出境。