加州華女涉助赴美產子遭囚近3年半 庭上控北京計劃生育落淚求情
撰文：官祿倡
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美國地區法院去年9月將一對協助中國女性赴美產子的加州華人夫妻定罪，丈夫劉維岳（Michael Liu，Wei Yueh Liu，音譯）當時遭判囚41個月，但妻子董晶（Phoebe Dong，Jing Dong，音譯）則延後公布判決。法院1月27日同樣判囚Phoebe長達41個月。
董晶在庭上一度落淚，控訴自己在北京計劃生育政策下出生，自幼未有兄弟姊妹，還指母親一度遭當局強迫墮胎，並對法官說：「希望你能給我公正的判決」。
法院認為夫妻二人通過旗下「USA Happy Baby」公司洗錢，裁決他們各自均犯下1宗串謀罪與10宗洗錢罪。他們早在2019年就連同另外17人受到指控，檢方懷疑夫妻二人通過這公司協助中國女性赴美產子，以讓孩子取得美國國籍、家長取得綠卡。美國司法部則認為二人在2012年1月至2015年3月期間就涉足赴美產子這業務。
檢方主張判囚董晶5年，指夫妻二人幫助100多名中國女性赴美產子，還指導孕婦通過穿着寬鬆服裝、經由檢查較不嚴格的口岸入境美國。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後誓言驅逐移民，還簽署行政命令廢除美國「出生公民權」，但隨後遭華盛頓西雅圖的聯邦法官頒臨時禁令阻止，董晶一案在這些事件後得到裁決，引起外界關注。
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