納粹集中營解放80週年　Elon Musk籲德國人勿為祖父母罪行內疚

德國2月23日進行國會大選，全球首富馬斯克（Elon Musk）1月25日在德國另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）的選舉活動中意外現身。適逢當日是奧斯威辛（Auschwitz）集中營解放80周年（27日）前夕，馬斯克透過遠程視像通話，呼籲德國民眾不應為父母或祖父母當年犯下的罪行而內疚。



據路透社報道，馬斯克透過視訊通話向在場4500名觀眾發表演說，與AfD黨魁魏德爾（Alice Weidel）一同談論如何保護及捍衛德國文化。

馬斯克在發言中表示，為德國文化和價值觀驕傲是好事，不應礙於「某種多元文化主義」（multiculturalism）而失去這種驕傲，否則會「稀釋」（dilutes ）德國價值。

2025年1月20日，特朗普（Donald Trump）開展第二任美國總統任期當日，馬斯克（Elon Musk）在華盛頓 Capital One體育場的講台上做出疑似納粹禮的手勢。（Reuters）

馬斯克1月20日在特朗普（Donald Trump，又譯川普）的就職典禮慶祝活動中做出疑似納粹禮手勢，事件引起軒然大波。

馬斯克在演講中強調，孩子「不應為父母，甚至是祖父母的罪行感到內疚」，被指是影射當年德國人在納粹時期犯下的屠殺罪名。他指出：「過去的內疚被過份放大了，我們必須擺脫這些。」

馬斯克再次公開表態支持另類選擇黨：「我為afD感到非常興奮，我認為你們是真正能拯救德國的希望，能為德國的美好未來奮鬥」。

2025年1月25日，全球首富馬斯克（Elon Musk）在德國哈雷（Halle）舉行的另類選擇黨（Alternative for Germany，AfD）中央競選活動上透過視像通話發表講話。（Reuters）

另類選擇黨魁魏德爾則在活動中向馬斯克致以感謝，表示共和黨正在「讓美國再次偉大」，並呼籲支持者「讓德國再次偉大」。