華盛頓空難｜43年後再有客機墜毀波多馬克河 上次意外掀安全改革
撰文：劉耀洋
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美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近1月29日晚上發生空難，一架軍用直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司、編號為AA5342的內陸客機在空中相撞，飛機之後墜入波多馬克河（Potomac River）。這已非首次有客機墜毀入該河流中，一架佛羅里達航空（Air Florida）客機於1982年1月13日起飛後撞上河上的一座橋樑，事件造成78人死亡。
《紐約時報》29日報道，佛羅里達航空90號航班、一架波音737客機當年於華盛頓列根機場起飛之後不久失速，機尾撞上14街橋，並波及橋上的幾輛汽車，最終墜毀在波托馬克河中。該次空難造成機上74人死亡，橋上也有4人死亡、4人受傷。
美國家運輸安全委員會（NTSB）後來表示，該空難是由航空公司工作人員的一系列錯誤所導致，包括飛機師本可以在升空後施加最大推力來避免災難、沒啟用使引擎感知器在冰凍溫度下運作的系統。
最重要的是在欠缺針對飛機除冰的聯邦統一標準下，機翼上的冰沒有被正確清除，使飛機起飛後失速發生空難。因此，美國聯邦航空局 (FAA) 後來修訂了全國航空公司的除冰規定，波音公司也在意外後更換了737機型的熱除冰系統，以減少飛機機翼上的冰層。
然而不幸的是在事隔43年後，波多馬克河空域再次發生空難。目前當局仍在進行搜救工作，當地傳媒指已發現至少18具遺體。
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