比利時空管系統故障　關閉領空個多小時　斯洛伐克總理航機受影響

負責比利時空中交通管制的公司Skeyes，於1月30日稱，由於該公司的技術故障，比利時領空當日下午曾一度關閉，布魯塞爾、安特衛普（Antwerp）、奧斯坦德（Ostend）、沙勒羅瓦（Charleroi）、列日（Liege）等地機場，所有航班升降全面暫停。路透社報道，比利時領空關閉個多小時後，已重新開放。



Skeyes發言人表示，空管系統在當地30日下午3時左右故障，導致無法正常運作。在此期間，Skeyes管制空域內所有飛行中飛機，在備用系統指引下，安全疏導到鄰近國家的機場降落。

發言人稱，經重新啟動系統後，問題已經解決。目前，該公司仍在調查系統故障的具體原因。

圖為2024年10月22日，斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）出席記者會。（Reuters）

據斯洛伐克駐歐盟代表處發言人稱，受比利時關閉領空影響，斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）的航班掉頭返國，他原定前往布魯塞爾與歐盟委員會成員會面。