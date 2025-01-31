美國客機直升機相撞 特朗普：多元化招聘削弱航空管制員標準
撰文：洪怡霖
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美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近周三（29日）晚上發生空難，一架載有3人的軍用直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司編號AA5342、載有64人的內陸客機在空中相撞，飛機之後墜河。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，事件中沒有生還者，即67人全數死亡。
特朗普周四上午11時就空難會見傳媒，期間把空難歸咎於多元化招聘。他說，協調空中交通需要「非常特殊的天才」，與之相反，他說，聯邦航空管理局（FAA）正「積極招募患有嚴重智力障礙、精神問題和其他有精神和身體狀況的職員」。
他表示，自己將「恢復人們對美國航空旅行的信心」，「我的政府將為航空安全設定盡可能高的標準。」
特朗普猛烈抨擊奧巴馬和拜登，稱他們削弱航空管制員的標準，「他們的政策很糟糕」。
特朗普會見傳媒時稱，這是美國的痛苦時刻，飛機上無人生還，機上有一些有才華的俄羅斯人，不知道是什麼導致墜機，美國聯邦航空管理局（FAA）、美國家運輸安全委員會（NTSB）和美國軍方將查明災難是如何發生。
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