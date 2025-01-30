美國華盛頓空難　TCAS系統可探測附近航班　前機師：低空飛行無效

美國華盛頓列根機場1月29日晚上發生嚴重空難，一架美軍載有3人的黑鷹直升機與一架美國航空（American Airlines）航班號AA5342、載有64人的內陸客機在空中相撞，墜入河中，多人死亡。外媒指，現代飛機會配備探測附近航班的系統如TCAS，但有美國航空退休機師指，TCAS在低空飛行時會無效，另也有美媒談到華盛頓列根機場附近空域繁忙的問題。



英國廣播公司（BBC）報道，現代飛機會配備探測附近航班的系統，包括交通防撞系統 (Traffic Collision Avoidance System，簡稱TCAS)。

但美國航空退休機師賴斯（Doug Rice）向NBC談到，TCAS在700英尺（213米）以下會無效，「TCAS在700英尺以下會受到抑制。因此它不會發出警告。」

BBC指出，撞擊前飛機的最後記錄高度約為200英尺。

黑鷹直升機與美國航空客機相撞的瞬間：

賴斯也談到華盛頓列根機場附近空域繁忙的問題，航空公司、政府的直升機每天都在波托馬克河上升降，如「直升機高速公路」，他指「我們是建立於相信人們會遵守規則之上。」

另有美媒也引述聯邦航空管理局（FAA）前事故調查員David Soucie指，華盛頓列根國家機場的地理位置使飛往該機場成為美國機師最複雜的工作之一。

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）的位置，即圖中紅點（Google Maps截圖）

他稱「它不僅是最繁忙機場之一，也是最複雜的機場」，又指 「軍事和商業（飛機）並存。對飛行地點、必須採取的進場方式都有飛行限制，而且對飛機的進出速度也有要求。」

該機場與五角大樓僅有一條州際公路之隔，隔著河與空域嚴格管制的華盛頓特區相對望。