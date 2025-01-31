美國客機直升機相撞　中國大使館：有2名中國公民遇難

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近周三（29日）晚上發生空難，一架載有3人的軍用直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司編號AA5342、載有64人的內陸客機在空中相撞，飛機之後墜河。央視周五凌晨報道，經記者與中國駐美國大使館初步溝通，截至美國東部時間30日下午1時（香港時間31日上午2時），尚未收到有中國公民在發生撞擊事故航班上的報告。央視其後再報道，華盛頓撞機事故遇難者中有2名中國公民。



當地時間1月30日，央視記者從中國駐美國大使館獲悉，經初步了解，華盛頓撞機事故遇難者中有2名中國公民。使館謹對所有遇難者表示沉痛哀悼，對家屬表示深切慰問。使館已要求美方核實有關情況並正式向中方通報，為有關遇難者家屬善後提供協助。使館也將在職責範圍內提供相關領事保護與協助。

周三晚，美國太平洋西南航空公司一架載有64人的龐巴迪噴氣式客機在華盛頓里根國家機場降落過程中，與一架載有3名軍人的「黑鷹」直升機相撞後墜河。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）30日表示，美國兩機相撞事故中沒有倖存者。

特朗普周四上午11時就空難會見傳媒，期間稱，這是美國的痛苦時刻，飛機上無人生還，機上有一些有才華的俄羅斯人，不知道是什麼導致墜機，美國聯邦航空管理局（FAA）、美國家運輸安全委員會（NTSB）和美國軍方將查明災難是如何發生。

特朗普會見傳媒時又把空難歸咎於多元化招聘。他說，協調空中交通需要「非常特殊的天才」，與之相反，他說，聯邦航空管理局（FAA）正「積極招募患有嚴重智力障礙、精神問題和其他精神和身體狀況的職員」。