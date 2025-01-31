特朗普班底｜美國參議院確認Doug Burgum出任內政部長

美國國會參議院確認總統特朗普提名的前北達科他州州長伯古姆擔任內政部長，這個職位負責監督公共土地和水域，對特朗普擴大石油鑽探的議程至關重要。



參議院星期四（1月30日）以79票對18票批准伯古姆（Doug Burgum）出任內政部長，大多數民主黨人加入了共和黨同僚的行列，投了支持票。

法新社報導，特朗普還任命伯古姆領導新成立的國家能源委員會，這個職位不需要參議院確認。

與嘲笑人類造成的氣候變化是騙局的特朗普不同，伯古姆承認這是科學現實，並在擔任州長期間領導了雄心勃勃的計劃，使北達科他州實現碳中和。

圖為2024年5月14日，美國前總統特朗普（Donald Trump）就掩口費案在紐約出席時向現場傳媒發表講話，北達科他州長伯格姆（Doug Burgum）站在他後方聆聽。（Reuters）

但他的財務披露表顯示，他也與化石燃料行業有著密切的聯繫——他租賃自己的農田供石油和天然氣生產之用。

據報導，他還在去年4月特朗普與石油高管之間的會面中扮演了關鍵角色，媒體稱，當時的候選人特朗普要求他們籌集10億美元（13.53億新元）以換取政府放鬆監管。

行業團體對參議院確認內長提名反應熱烈。 美國石油協會的索默斯（Mike Sommers）說：「我們期待與他合作，實施有利於美國的聯邦租賃方式，首先是消除聯邦土地和水域開發的障礙，並制定一項新的五年海上計劃。」

特朗普為重塑美國環境政策而採取全面行動。 上任第一天，他宣佈讓美國第二次退出巴黎氣候協定，宣佈「國家能源緊急狀態」以擴大鑽探，並簽署行政命令以減緩向電動汽車的過渡，並停止海上風電場專案。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

