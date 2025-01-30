美國爸為刷流量　用3個月大嬰兒幫車輛除雪遭狠批　或惹官非

太蠢可能會付出代價！美國德州一名男子異想天開，竟把3個月的嬰兒放在車子的擋風玻璃上來回滑動，用嬰兒的身體幫車子除雪。整個過程都拍成影片並上傳到TikTok，很快就在網路上瘋傳，目前警方已介入調查，男子可能會遭到逮捕。



一名德州男子拿嬰兒當雨刷還拍成影片被罵爆。（截圖）

一名德州男子拿嬰兒當雨刷還拍成影片被罵爆。（截圖）

據《每日郵報》報道，美國正遭受冬季風暴侵襲，各地降下大雪。一名住在德州的男子竟因為想要搏流量，異想天開地把一名才3個月大的嬰兒放在車上當成雨刷來回滑動，把車子上的積雪除掉。從影片中可以看到，男子一邊大笑一邊滑動嬰兒，完全無視低溫可能造成嬰兒受涼。

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這段影片上傳後，很快在網路上瘋傳，有些人看不下去，認為該男子應該為自己的行為承擔後果：

「當我看到這個白痴這樣做時，我簡直不敢相信自己的眼睛。」

「他不應該被允許靠近任何孩子。」

「這個影片讓我看了就噁心。」



現在該影片已刪除。

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在博蒙特知名律師克倫蕭向亞瑟港警察局和兒童保護服務機構檢舉了這段令人不安的影片後，警察局和兒童保護服務機構目前正在試圖查明事情的真相。

亞瑟港警察局長杜里索（Tim Duriso）表示，影片中的嬰兒是男子的小孩，事發時他身邊還有2名女性，其1人應該就是嬰兒的母親。他們已檢查過嬰兒的狀況，目前健康情況良好，仍在父母的監護之下。現在警方正在調查該男子的犯罪歷史，預計檢察官辦公室下週將會發出逮捕令。

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