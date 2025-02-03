巴拿馬總統晤魯比奧　宣布不再續簽「一帶一路」倡議

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）宣布，將不再續簽中國的「一帶一路」倡議，成為首個退出該倡議的拉丁美洲國家。



綜合彭博社（Bloomberg）和美國全國廣播公司（NBC）報道，穆利諾周日（2月2日）與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）會面後，在一場記者會上宣布上述決定。

圖為2025年2月2日，美國國務卿魯比奧(Marco Rubio)到訪巴拿馬，與巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）舉行會晤。（Reuters）

巴拿馬是首個簽署中國一帶一路倡議的拉丁美洲國家，巴拿馬前總統巴雷拉（Juan Carlos Varela）2017年6月宣布與台灣斷交、與北京建交後，同年11月訪問北京簽署加入一帶一路。根據合約備忘錄條款，一帶一路倡議每三年會自動續約延長三年，除非任何一方終止。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近來多次指責巴拿馬政府將巴拿馬運河的運營權交給中國。魯比奧與穆利諾會面時也明確表示，當前現狀不可接受，如果巴拿馬政府不做出任何改變，美國將採取必要措施，捍衛美國在巴拿馬運河條約下的權利。

不過，穆利諾似乎對此並不擔心。他說：「我沒有感覺到對條約或其有效性的任何真正威脅，更不用說使用軍事力量接管運河的威脅。我沒有感覺到這一點。」

當地時間2018年12月3日，國家主席習近平在巴拿馬城同巴拿馬總統巴雷拉（Juan Carlos Varela）舉行會談。 （新華社）

本文獲《聯合早報》授權轉載

