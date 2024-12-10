麥美娟訪老撾晤中國大使　並與「一帶一路」實習港青餐敍

民政及青年事務局局長麥美娟周二（10日）展開訪問「一帶一路」地區國家──老撾和越南的行程。她下午抵達老撾萬象，隨即拜訪中國駐老撾特命全權大使方虹，雙方就促進青年發展事宜交流。她同日與在老撾實習工作的香港青年餐敍，了解他們在聯合國轄下機構的工作環境和日常生活。



圖為2024年12月10日，民政及青年事務局局長麥美娟訪問老撾，與中國駐老撾特命全權大使方虹會面。（政府新聞處圖片）

麥美娟向方虹表示，港府重視青年發展，積極推動香港、內地和海外青年的交流交往。其中，民青局與聯合國志願人員組織、義務工作發展局等合作，舉辦「聯合國志願人員組織──香港大學生義工實習計劃」，資助香港的大學生到聯合國不同機構進行6個月的義務實習工作。

資助大學生於聯合國機構義務實習

計劃今年擴展至更多「一帶一路」地區國家，包括老撾、越南等，共有25名香港學生參加，其中3名學生正在老撾進行義務實習工作。

圖為2024年12月10日，民政及青年事務局局長麥美娟（左二）訪問老撾，與3位參與「聯合國志願人員組織──香港大學生義工實習計劃」的香港青年交流。（政府新聞處圖片）

晚上她和該3名參與實習工作的香港青年餐敍，了解他們在聯合國轄下不同機構的工作環境和日常生活。

麥美娟周三（11日）將拜會老撾主管青年工作的部門和組織，並到訪提供大學生義工實習崗位的機構。