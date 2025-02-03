大S徐熙媛逝世終年48歲　小S證實：在日本旅遊時患流感併發肺炎

台媒報道，大S（徐熙媛）逝世，終年48歲。家屬3日（周一）證實，大S在日本患上流感併發肺炎逝世。



大S徐熙媛（IG@hsushiyuan）

大S家屬小S發文稱：謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever

台媒報道，大S過去有癲癇病史，曾多次因癲癇發作昏迷住院，當初生兒子時甚至也因癲癇發作缺氧昏迷，一度失去心跳和呼吸，差點死在手術台上。

大S前夫汪小菲無預警將抖音、微信頭像改為全黑，相當不尋常。

大S徐熙媛。（IG：@hsushiyuan）

大S因在電視劇《流星花園》（2001）中飾演杉菜一角，曾紅遍亞洲。（網絡圖片）

出演《流星花園》紅遍亞洲

根據資料，大S在1995年以一首〈十分鐘的戀愛〉 走紅歌壇，與妹妹徐熙娣（小S）以「S.O.S」（後更名為ASOS）之名大受歡迎，接連主持綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》和《娛樂百分百》奠定綜藝界基礎。

大S因在電視劇《流星花園》（2001）中飾演杉菜一角，曾紅遍亞洲，並提名金鐘獎最佳女主角。電影代表作則包括《詭絲》（2006）、《劍雨》（2010）等作，並曾以《保持通話》（2008） 提名香港金像獎。