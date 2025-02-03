OpenAI推新功能「深度研究」工具　可深入互聯網研究

人工智能巨頭OpenAI推出一款名為「深度研究」（Deep Research）的新AI工具，可以在互聯網上進行多步驟研究以完成複雜任務。



路透社報道，Deep Research星期天（2月2日）已在ChatGPT網頁端上線，並將在2月內推廣至移動端和桌面應用。

Deep Research由即將推出的OpenAI o3模型優化版本提供支持，專門用於網絡瀏覽和數據分析。用戶只需輸入提示，OpenAI的聊天機械人ChatGPT就能查找、分析並綜合多個在線來源，包括文本、圖片和PDF文件，生成一份接近研究分析師水平的全面報告。

OpenAI說：「它只需幾十分鐘就能完成人類需要數小時才能完成的工作。」

不過，OpenAI也承認Deep Research仍處於早期階段，存在一定局限。「它可能難以區分權威信息與謠言，並且在置信度校準方面仍有不足，往往無法準確表達不確定性。」

這是OpenAI今年推出的第二款AI代理工具。今年1月，OpenAI發布一款名為Operator的工具，可以執行多種任務，例如創建待辦事項清單或協助規劃假期。

本文獲《聯合早報》授權轉載

