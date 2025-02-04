安大略省暫緩反擊特朗普　原定撕毀與Starlink價值1億加元合約

為還擊美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對加拿大加徵關稅，加拿大安大略省2月3日宣布取消與富豪馬斯克（Elon Musk）旗下星鏈（Starlink）簽訂的價值1 億加元（約6,812 萬美元）合同。安大略省是加拿大人口最多的省份，也是該國工業中心，該省也宣布將禁止美國公司參與該省的合約。不過，在特朗普與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）同意暫緩關稅實施後，安大略省也宣布暫緩反擊。



圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

安大略省省長福特（Doug Ford）稍早時間稱，特朗普的關稅將摧毀加國經濟，加拿大必須強烈反擊。在加國的州長中，福特是立場較為強硬的代表之一，他指該州封殺美國企業，將令美國損失數百億美元的新收入，而這只能歸咎於特朗普。

根據安大略省去年11月簽署的協議條款，Starlink將為該省偏遠社區15,000個符合條件的家庭和企業，提供高速網路存取。福特表示，將撕毀該份合約，安大略省不會與那些一心想破壞加國經濟的人做生意。

圖為2025年2月2日，加拿大安大略省商店銷售的美國威士忌。（Reuters）

禁美企參與該省合約 美國酒類產品下架

福特原本亦已下令，禁止美國公司參與該省的合約，並自4日開始將所有美國酒類產品下架。據該省酒類委員會統計，每年銷售的美國酒類產品總值超過10億加元。

作為特朗普的親密盟友，馬斯克正在領導美國的政府效率部（DOGE）。