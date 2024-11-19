網友留言「C5H5Na」被罰款一千五港幣 看似化學式實情係歧視用語
撰文：TVBS新聞網
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台灣南投一名黃姓男子於今（2024）年1月27日在一位原住民立委候選人的貼文底下留言「知道什麼是C5H5Na嗎？」而C5H5Na也就是「烯環鈉」的化學式，亦即「死番仔（臺語）」的諧音，被該名候選人發現後，報警提告。最後黃男被依公然侮辱罪，處罰金台幣6千元（約1千5百元港幣）。
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據判決，黃男在1月27日凌晨1時許，透過臉書在撒丰安瓦林及那經營之臉書粉專「Savungaz Valincinan│2024山地原住民立委候選人」的文章底下貼上烯環鈉的化學式圖片，並寫下「知道什麼是C5H5Na嗎？」被版主發現並報警提告公然侮辱。
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事後版主回應「開始歧視囉！玩不膩嗎？」等語，黃男則答覆「我就喜歡開這種玩笑」、「我會被出草嗎？」等語，足認其明確知悉所發表言論、圖片帶有侮辱原住民族之歧視意味。
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法官根據教育部台灣閩南語常用詞辭典，「番仔」的意思有二種，一種是舊指原住民，另外一個則是用來形容不可理喻的人，但有歧視原住民之義，應避免使用，勘認「番仔」確有貶抑他人人格之意。南投地院也依公然侮辱罪，處黃男罰金台幣6千元（約1千5百元港幣），可易服勞役6天，全案可上訴。
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