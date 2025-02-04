Elon Musk出任「特殊政府僱員」　獲美國聯邦支付系統權限

據白宮官員透露，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）正式擔任特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的「特別政府僱員」，同時他管理的「政府效率部」（DOGE）已在2月3日獲得聯邦支付系統的訪問權限，其中包括數百萬美國人的敏感個人數據，以及與馬斯克自己的企業直接競爭的公共承包商的詳細信息。



據美媒引述美國司法部《特別政府僱員政府倫理規範摘要》，特別政府僱員（Special Government Employee）是指「在365天內為政府工作不超過130天的人」，且這一職位為無薪工作。這個頭銜意味着馬斯克將成為特朗普政府中的一股特別力量，他既不是義工，也不是全職聯邦員工。

2025年1月20日，富豪馬斯克（Elon Musk）在華盛頓第一資本體育場（Capital One arena）參加典禮集會時發表講話。（Reuters）

此外，馬斯克也獲美國財政部授權聯邦支付系統的完全訪問權限，代表他現在可以存取最敏感的美國政府資料庫之一。該系統每年控制超過六萬億美元的聯邦現金流，數百萬美國人依靠它來獲得社會安全和醫療保險福利、聯邦工資等。

支付系統其中儲存的資訊一直受到嚴密保護，只有少數官員有權控制它。但自1月20日特朗普政府上台以來，馬斯克的DOGE團隊成員一直在努力爭取其訪問權。