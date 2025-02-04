印尼國會通過法案設印尼版淡馬錫　管理大型企業國有股份

印尼國會周二（2月4日）批准成立一個國家投資機構，以管理該國一些最大公司的政府持股，類似新加坡的淡馬錫控股。



新加坡國父李光耀帶領新加坡經濟起飛，淡馬錫就代表着該國獨立後一段血淚史。（路透社）

路透社報道，印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）於去年10月就職後不久，宣布成立投資管理機構Daya Anagata Nusantara（Danantara），旨在改善國家投資績效與回報。

Danantara初始資本至少為1000萬億印尼盾（約4764.6億港元），國會副議長蘇夫米（Sufmi Dasco Ahmad）表示，該機構將從國有企業部（SEO）手中接管所有政府持有的國營公司股份。

2024年10月21日，印尼雅加達，圖為新任總統普拉博沃在就職儀式上發表講話。（Reuters）

印尼國企2023年的總資產值為11684.3萬億印尼盾。官方數據顯示，這些企業在2023年向財政部支付82.1萬億印尼盾的股息。

擔任該法案顧問的印尼大學講師Toto Pranoto表示， Danantara將設立兩個實體：一個管理國有企業的「超級控股公司」和一個管理股息和資產槓桿的投資公司。