東南亞詐騙營案　中泰警方聯手拘捕12疑犯

中國政府1月17日表示，中方與泰國警方採取聯合行動，拘捕12名本地與外籍疑犯，指他們涉嫌參與詐騙，導致多名中國公民失蹤或被困。



中國公安部微信公眾號消息指，近期，演員王某、燈光師孫某強等多名中國公民被騙至泰緬邊境後失去聯絡或被困，引起社會關注。公安部非常重視事件，迅速部署相關地方公安機關全面了解境外失聯、被困人員情況，積極協調駐外使領館等相關部門，全力展開營救人員和調查案件。其中多名事主包括王某、孫某強、楊某琪、吳某琪、林某玲、許某寧等人已獲救及安全回國。

當局經調查發現，其中一名事主王某在2024年12月29日於微信群中看到一則赴泰國曼谷拍攝影片的通告，遂根據通告內容添加副導演「顏十六」微信，溝通赴泰國曼谷拍戲事宜。事主1月3日凌晨抵達泰國曼谷機場後，乘坐「顏十六」安排的車輛經泰緬邊境被送入緬甸妙瓦底「阿波羅」園區，隨後又被販賣至「環亞」「凱旋」等多個電詐園區。

一名32歲女美容師，她涉嫌誘騙兩名分別21及23歲的本地女子到緬甸詐騙園區，於1月13日被捕。

公安機關在全力救出失聯、被困人員的同時，同步推進案件調查工作，並找出一個藏匿於緬甸妙瓦底、專門從事跨境人口販運的犯罪集團。該犯罪集團在2024年12月以來於大量微信群中發佈招聘演員、模特兒、劇組工作人員等虛假信息，通過為有意向人員購買機票、預訂酒店、安排車輛等方式，將其誘騙至泰國境內後，再轉運至緬甸妙瓦底的電詐園區。

而近期網上的多宗相關人員境外失聯、被困案件均與該犯罪集團有關。中泰警方目前已聯手拘捕12名境內外犯罪嫌疑人，並追捕其他涉案人士。

公安部針對近期境外失聯、被困人員家屬發佈的求助信息，已部署各地公安機關尋找線索，及時開展偵查調查工作，與相關部門全力協調救出失聯、被困人員。

內地演員王星到泰國後失聯，遭「賣豬仔」到緬甸。

當局亦將繼續保持對跨境電信網絡詐騙犯罪的嚴打高壓態勢，揚言對他們緊盯不放、窮追不捨，深入推進專項打擊行動，加大國際執法合作規模，全力搗毀境外電詐藏身地點，並緝捕犯罪集團「金主」、骨幹，協調為被困人士解圍。

公安機關提醒，境外詐騙集團以「高薪工作、包吃包住、報銷機票、專人接送」為誘餌，或以商務考察、免費旅遊等名義，將境內人員誘騙至境外非法拘禁，從事電信網絡詐騙等違法犯罪活動，因此呼籲民眾提高警惕，加強安全防範，切勿輕信境外高薪招聘、務工信息，避免落入違法犯罪陷阱。