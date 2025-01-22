新加坡明文建議限3C產品　稱18個月以下嬰幼兒不應看電子螢幕

新加坡衛生部、教育部與社會及家庭發展部在周二（21日）共同推出一項名為「Grow Well SG」新政策，旨在鼓勵兒童和青少年採取更健康的生活方式，其中一項有關孩童螢幕使用的指導原則，建議家長不應讓18個月以下的嬰幼兒觀看電子螢幕，亦不能暴露在有螢幕的環境下。



上述指導原則還建議3至6歲的兒童在校外每天使用電腦、手機以及平板電腦等3C設備螢幕的時間限制在1小時之內，而7至12歲的兒童每天在校外使用相關螢幕的時間不超過2小時，除非是用於學業。

新加坡今次規定重點關注12歲以下的兒童，之後還將加擴展至年齡更大的青少年，且較之前在2023年3月發布的首個螢幕使用指南更為嚴格，此前規定指不鼓勵使用螢幕。

3C產品如iPad並無法帶來實體書閱讀的好處。（Jelleke Vanooteghem/Unsplash）

推出新規的三個部門認為，新加坡兒童面臨接觸螢幕時間過長、營養不良、睡眠和身體活動不足等健康風險，旨在通過這規定讓家庭、學校、醫療機構和社區合作，降低兒童健康和發育不良的風險。

衛生部長王乙康表示，多項研究皆提出充分證據表明，對孩童而言，人生的前1,000天非常重要，是養成良好生活習慣的關鍵時期，對成長會有深遠影響。他強調，過度沉迷電子設備會佔用到兒童運動、與家人相處以及與朋友社交的時間，有可能影響身心健康。