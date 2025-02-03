大S徐熙媛去世｜外媒：冬季死亡率較高　留意流感低溫「5大因素」

「大S」徐熙媛新年到日本旅遊，不料竟染上流感併發肺炎，搶救無效過世，享年48歲。《國家地理雜誌》指出，冬天是最致命的季節，其死亡人數遠高於一年中的其他月份。季節性病毒和心血管疾病是造成冬季死亡增加的主因，而寒冷天氣、維他命D減少、空氣污染等環境變化也可能是潛在的致命因素，不過科學家至今仍未能完全解釋這一現象。



據《國家地理雜誌》報道，單只2021到2022年間，英國冬季死亡的人數比其他季節平均多出了1.3萬人，而美國2011至2016年間冬季的死亡人數也比非冬季高出了8%至12%。波士頓大學公衛教授金尼（Patrick Kinney）表示，這種現象在南北半球都明確可見，就連冬季較為溫和的地方也出現類似狀況。

相關文章：發燒｜流感、感冒、新冠病徵怎分？咳法有不同 傳染方式也有差異

+ 18

研究指出，流感和其他季節性病毒在冬季達到高峰，是冬季死亡率大幅增高的明顯因素之一。美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，美國冬季死亡的病患多數與病毒感染有關。然而，病毒無法完全解釋死亡率上升的現象，因為即使在夏威夷等沒有寒冷冬季的地區，冬季死亡率仍然顯著高於其他季節。

心血管疾病也是冬季死亡率上升的重要原因之一。研究發現，寒冷天氣會讓血管收縮，導致血壓升高，進而增加心臟病和中風的風險。然而，進一步調查顯示，極寒地區的冬季死亡率並不比溫暖地區高，這可能是因為寒冷地區的居民準備更充足。他們多數擁有暖氣設備和保暖衣物，而溫暖地區的人則可能對寒冷適應不良。

除了溫度變化外，冬季的其他環境因素也可能影響健康。例如，冬季日照時間較短，導致人體維他命D合成減少，可能影響免疫系統與心血管健康。此外，一些地區的冬季空氣污染較為嚴重，或是室內濕度變化大，影響呼吸系統健康，而這些因素都可能在冬季死亡率上升中扮演一定角色。

【圖輯】點圖放大看更多大S生前照片：

+ 11

延伸閱讀：上呼吸道感染是流感嗎？6大迷思要搞清 染新冠不是一場感冒簡單

+ 16

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】