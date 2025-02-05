特朗普班底｜美國參議院確認能源公司高層賴特出任能源部長
撰文：聯合早報
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美國國會參議院表決批准賴特（Chris Wright）出任能源部長（Secretary of Energy）。
參議院2月3日以59票贊成，38票反對的表決結果批准賴特出任這一職務。
美國媒體認為，來自油氣生產行業的賴特出任能源部長，將協助美國總統特朗普實現他所謂的美國「能源主導」地位。
賴特此前在參議院舉行的聽證會上稱，他的首要任務是擴大國內能源生產，包括液化天然氣。他說，更多的化石燃料生產可以幫助擺脫貧困，「帶來能源安全與繁榮」。
賴特1965年出生，2011年起出任美國自由能源公司（Liberty Energy）行政總裁。2024年11月16日，特朗普提名賴特出任能源部長。
美國能源部是美國聯邦政府機構之一，職責包括制定和執行美國國家能源政策以及監管美國能源生產、核能研究開發、美國核武器項目等。
據路透社報道，賴特將負責一個預算約為500億美元（約3894億港元）的機構，其中約一半用於維持美國的核武器儲備。
他還將負責能源部的17個國家實驗室，這些實驗室涵蓋從研究聚變能源到超級計算等各個領域。
賴特曾經擔任核能初創公司Oklo董事。彭博社此前報道，Oklo曾向特朗普的就職典禮經費捐款25萬美元（約195萬港元）。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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