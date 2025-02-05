特朗普班底｜美國參議院確認能源公司高層賴特出任能源部長

美國國會參議院表決批准賴特（Chris Wright）出任能源部長（Secretary of Energy）。



參議院2月3日以59票贊成，38票反對的表決結果批准賴特出任這一職務。

美國媒體認為，來自油氣生產行業的賴特出任能源部長，將協助美國總統特朗普實現他所謂的美國「能源主導」地位。

賴特此前在參議院舉行的聽證會上稱，他的首要任務是擴大國內能源生產，包括液化天然氣。他說，更多的化石燃料生產可以幫助擺脫貧困，「帶來能源安全與繁榮」。

賴特1965年出生，2011年起出任美國自由能源公司（Liberty Energy）行政總裁。2024年11月16日，特朗普提名賴特出任能源部長。

美國能源部是美國聯邦政府機構之一，職責包括制定和執行美國國家能源政策以及監管美國能源生產、核能研究開發、美國核武器項目等。

據路透社報道，賴特將負責一個預算約為500億美元（約3894億港元）的機構，其中約一半用於維持美國的核武器儲備。

2025年1月15日，美國後任總統特朗普（Donald Trump）提名的能源部長賴特（Chris Wright）在華盛頓國會山舉行的參議院能源和天然資源委員會（Senate Energy and Natural Resources Committee）確認聽證會上發言。（Reuters）

他還將負責能源部的17個國家實驗室，這些實驗室涵蓋從研究聚變能源到超級計算等各個領域。

賴特曾經擔任核能初創公司Oklo董事。彭博社此前報道，Oklo曾向特朗普的就職典禮經費捐款25萬美元（約195萬港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

