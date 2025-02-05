特朗普簽令退出聯合國人權理事會　繼續停止資助近東救濟工程處

在以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪問華府期間。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2月4日簽署行政命令，宣布美國退出聯合國人權理事會，並繼續停止向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）提供資助。



圖為2025年2月4日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪美國，與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。（Reuters）

在特朗普的第一個總統任期內，他也以人權理事會缺乏改革，及對以色列有長期偏見為由，退出該個擁有47個成員國的機構。在其第一個總統任期內，特朗普也曾中斷對UNRWA的資助，並質疑該組織價值。

美國剛於人權理事會完成3年任期，目前並非成員國，而理事會的工作小組預定今年稍後審查美國的人權紀錄。所有國家每隔幾年都會接受一次審查，雖然理事會不具法律約束力，但其具有政治分量，批評對各國政府有一定壓力。

圖為2023年11月3日，聯合國人權理事會舉行社會論壇會議，由於允許伊朗駐聯合國代表主持，令與會人數明顯較少。（Getty Images）

在前總統拜登（Joe Biden）任內，美國是UNRWA的最大捐助國，每年提供3億至4億美元，但在以色列指責UNRWA有成員曾參與去年10月7日哈馬斯對以色列的攻擊後，拜登去年1月暫停對該組織的資助。美國國會隨後正式暫停相關撥款，至少持續到2025年3月。

自1月20日上任以來，特朗普已經下令美國退出世界衛生組織（WHO）和巴黎氣候協定。