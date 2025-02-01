Nvidia新顯示卡東京開售　疑似中國人「翻牆」打尖　場面混亂

日本東京秋葉原的一間電腦零件商家，在1月30日下午3時左右聚集了大量排隊顧客，場面一度陷入混亂。當時該店正準備發放購買英偉達（NVIDIA，又譯輝達）新顯示卡「GeForce RTX 5090」的抽籤券，但有2名疑似中國籍的男女爬上了幼稚園的圍欄，試圖越過圍欄插隊，最終店家只好決定中止店頭抽籤。日媒分析，這宗騷動現場疑似有大量來自中國的業者參與其中，且這宗事件的背後，可能與美中之間的半導體出口管制措施有關，且轉售價驚人。



日本東京秋葉原一間電腦零件商家開賣NVIDIA新顯示卡，引來多人聚集排隊，出現混亂場面（影片截圖）

日本東京秋葉原一間電腦零件商家開賣NVIDIA新顯示卡，引來多人聚集排隊，出現混亂場面（影片截圖）

根據日本《J-CAST新聞》報道，「電腦工房秋葉原零件館」（パソコン工房秋葉原パーツ館）宣布30日晚間販售英偉達顯示卡「GeForce RTX 5090」，限定10組，實際售價約20萬至58萬日圓，卻來了超過上百人排隊。儘管店家事先呼籲顧客在下午3時之前不要提前排隊，但有顧客從午餐時間就開始在店外等候。隨著時間接近3時，聚集的人潮越來越多，甚至影響到附近的交通。

有2名疑似中國籍的男女甚至爬上了幼稚園的圍欄，試圖插隊。（NNN）

有目擊現場的日本人描述，排隊的人群中傳出怒吼聲，有許多說中文的人，甚至有人爬上了附近幼稚園的圍欄。當店員宣布開始發放抽籤券時，人群立即湧向店內，導致秩序大亂。有2名疑似中國籍的男女甚至爬上了幼稚園的圍欄，試圖越過圍欄插隊，最後在店員的勸阻下才離開。

↓ 幼稚園的招牌在混亂下損壞 ↓

↓ 現場影片 ↓

【相關圖輯】輝達黃仁勳見華為三摺機Mate X3「當場驚呆」 網嘲：演技太浮誇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

對此，電腦工房秋葉原零件館的運營公司UNITCOM表示，當天聚集的人數遠超過預期，來了約有300人左右，「開店20多年來從未遇過這種情況」。儘管店家已派出了20多名員工維持秩序，並告知提前排隊者將視為無效，但因語言溝通等問題，現場仍然難以控制。最終店方決定中止店頭抽籤，改為網絡抽籤的方式。

對於有顧客闖入附近的區立幼稚園，導致幼稚園的招牌受損。UNITCOM表示，會全權負責賠償，並已經向幼稚園方面致歉。這宗事件也影響到秋葉原其他商店的銷售計畫，多家店面決定取消1月31日原定的店頭銷售，改為線上販售。

【相關圖輯】NVIDIA黃仁勳獲讚「找數真漢子」 私房菜館喝碗雞湯放低800美元（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

根據日媒《オタク総研》分析，這宗騷動現場疑似有大量來自中國的業者參與其中，且這起事件的背後，可能與美中之間的半導體出口管制措施有關。

報道稱，美國已對中國實施半導體出口管制，顯示卡也在管制範圍內。為了符合管制規定，在中國銷售的輝達顯示卡型號為「RTX 5090D」，與其他地區銷售的RTX 5090在性能上有所差異，主要是AI處理的Tensor核心數量減少，繪圖性能也略有下降。

【相關圖輯】英偉達NVIDIA黃仁勳在低胸美女心口上簽名惹議 女子事後這樣說（點圖放大瀏覽👇👇👇）

在先前RTX 4090顯示卡推出時，由於中國銷售的是性能受限的「RTX 4090D」，導致從其他國家購買到完整版RTX 4090的轉售價格飆升，一度達到原價的2倍以上。

此外，1月30日適逢農曆新年假期，顯示卡的需求本就很高，再加上春節商機，對轉售商來說無疑是絕佳的獲利時機。因此，有不少在日本和中國兩地活動的轉售商，以及有能力出國的消費者，都來到了秋葉原的賣場搶購顯示卡。

日媒報道指出，儘管現場也有不少單純想買電腦零件的日本一般消費者。但問題是，每家店能拿到輝達RTX 5090數量本來就不到15張，市場供給嚴重不足。目前尚不清楚購買到輝達RTX 5090顯示卡的人，是否能夠合法攜帶入境中國，如果真的允許，這宗事件恐怕不只是單純的轉售風波，而可能演變成更嚴重的問題。

延伸閱讀：

年輕妹子超愛！網見「滿街都在穿」驚呆：20年前就流行過了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】