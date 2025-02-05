希臘聖托里尼島過去兩日已發生300多次地震　數千人逃離

希臘旅遊聖地聖托里尼島（Santorini）附近在過去48小時內已發生300多次地震，自周日（2月2日）以來，已有約9000人逃離該島。



當地周二（2月4日）早上記錄到一次4.8級地震，略低於上週末記錄到的迄今為止最強的4.9級地震。過去三天，聖托里尼島所處的愛琴海（Aegean Sea）共記錄到約550次3.0級地震。希臘地震規劃和保育組織（OASP）估計，強烈的地震活動可能還會持續數天，甚至數週。

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聖托里尼被稱為希臘的「Instagram 島」，每年吸引約340萬遊客，但島上只有約兩萬名永久居民，很多居民決定前往更安全的大陸暫避。政府日前宣佈增加航班以幫助居民撤離，島上的學校將關閉至周五（2月7日），當局也建議居民避免大型室內聚會。

2024年7月25日，希臘聖托里尼島，大量遊客駐足觀賞當地著名的日落景色。（Reuters）

聖托里尼島位於非洲板塊和歐亞板塊邊界附近，經常發生地震，但像此次短時間內頻繁發生數百次地震的情況並不常見。