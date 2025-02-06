特朗普提議接管加沙　白宮：美國不會為重建買單

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（4日）表示，美國將「接管」加沙地帶，讓巴勒斯坦人永久離開那裡，並把該地區夷為平地並重建，不排除派美軍進入加沙。對此，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）周三澄清，美國無意為加沙重建買單，總統也未承諾派遣美軍。



路透社報道，特朗普此番言論一出，在國際上引起軒然大波。約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）表示拒絕任何吞併土地和驅逐巴勒斯坦人的舉動。加沙哈馬斯（Hamas）也表示反對。

2025年1月31日，美國華盛頓，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在每日簡報會上發表講話。（Reuters）

萊維特辯護指，特朗普對加沙的提議是「一個打破常規的想法」，但強調總統並未承諾向該地區派遣「地面部隊」，不過她沒有排除這種可能性。

此外，萊維特收回了將所有巴人永久遷出加沙的說法，解釋道他們只是應該為了重建進程「暫時遷移」(temporarily relocated)。並重申，她已向特朗普明確表示，美國需要參與重建工作，以確保所有人的穩定。

2025年1月27日，在以色列與哈馬斯（Hamas）停火期間，正在返回加沙北部家園的巴勒斯坦人。（Reuters）

美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）也表示，這個想法是為了重建和清理廢墟。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則贊同特朗普的提議，他說：「巴勒斯坦人可以離開加沙，然後再回來。」