大S去世｜2NE1 Dara悼念大S 月前才赴台獻唱《流星花園》主題曲
撰文：TVBS新聞網
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大S徐熙媛春節遊日卻染上流感併發肺炎，不幸病逝，享年48歲，消息震撼整個演藝圈，而她相隔20年與舊愛、韓星具俊曄重逢，如電影般的愛情故事也轟到韓國演藝圈，病逝消息曝光後也震撼韓網，而韓國天團2NE1成員Dara日前也發聲到悼念大S，傷心表示自己從出道開始就深受她的影響：「我們會永遠記得你。」
大S過去因在《流星花園》中飾演杉菜在亞洲爆紅，在整個亞洲娛樂圈都有高知名度，加上後來再婚具俊曄，這次病逝消息韓媒也高度關注，一直佔據熱搜榜前幾名，而2NE1成員Dara也在X（原：推特）上發聲，以英文表示：「願大S安息，我從出道以來就深受妳的影響，我們會永遠記得妳。」文字間流露對這位大明星逝去的不捨。
事實上，Dara今年在台灣的跨年演唱會也唱了戴佩妮的《你要的愛》，並曝光選唱這首歌的原因是因為小時候在菲律賓長大，《流星花園》在菲律賓超級紅，不只是劇集和演員，劇中的插曲也深受喜愛，她也對這首歌念念不忘，有很深厚的情感跟緣分，「非常希望能為台灣粉絲獻唱這首歌。」
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