美國FOX聘特朗普媳婦Lara主持黃金時段新節目　總統家族首例

美國霍士新聞（Fox News）2月5日宣布聘請總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）二媳婦拉拉（Lara Trump）主持旗下新節目，將在每周六晚上9時的黃金時段播出，22日晚首播。這是首次有現任美國總統家庭成員在電視台擔任主持人一職。



特朗普二媳婦拉拉（Lara Trump）2024年2月22日出席美國保守派政治行動大會（CPAC）（Reuters）

拉拉是特朗普次子埃里克（Eric Trump）之妻，她2020年以來一直主持自己的網絡節目，2021年至2022年擔任過霍士新聞的撰稿人。霍士新聞行政總裁斯科特（Suzanne Scott）在聲明中指她是一位有天賦的傳播人員。

聲明還指節目每期約一小時、名為My View with Lara Trump，會「專注於將常識帶回美國生活每一個角落」，因為「美國正迎來一個務實新時代」。

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普的兒媳婦拉拉出特朗普宣布自己勝選美國總統的晚會。Reuters）

特朗普的班底中不乏具有霍士新聞背景的人士，包括出任國防部長的海格塞斯（Pete Hegseth）與新任交通部長達菲（Sean Duffy）都曾是節目主持人。

美國總統親屬在傳媒界任職並非新鮮事，但今次是首個與現任總統家庭成員在電視台主持節目。前總統小布殊女兒黑格（Jenna Bush Hager）在父親卸任後加入全國廣播公司（NBC），前總統克林頓（Bill Clinton）女兒切爾西（Chelsea Clinton）也在父親卸任多年才加入NBC。