中國限制出口25種稀有金屬等產品　美媒：西方客戶感震驚

2月4日，中國商務部和海關總署聯合發布關於鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項的出口管制公告，對仲鎢酸銨（Ammonium Paratungstate，APT）等25種稀有金屬產品及其技術實施出口管制。



據美國彭博社6日報道，由於中國的鎢產量佔到全球鎢產量的80%左右，中方的出口管制措施讓許多西方客戶感到震驚。為確保美國及其盟友在國防、航空航天等關鍵領域的鎢供應，一些北美採礦企業正尋求擴大鎢礦的開採和加工業務。

圖為中國商務在2025年2月6日召開發布會。（中國商務部）

加拿大礦業公司Almonty Industries行政總Lewis Black表示，中方的出口管制措施令他的客戶感到「難以置信」，「這是一次警告。沒有鎢，我們就無法生存。我們的經濟、製造業和國防都非常依賴它，但中國、俄羅斯、朝鮮等國擁有90%的產量。」

為了保護環境，中國多年來一直禁止進口廢鎢進行加工。Black擔心，如果中國採取進一步措施，放寬相關限制，可能會吸收更多鎢供應，「這將使我的客戶更難與中國競爭。」

Black表示：「問題是，中國會把螺絲擰到多緊？現在的消息很糟糕，但我擔心情況會變得更糟。」

鎢、銦等金屬在科技、國防等領域有着廣泛應用，對智能手機、電動車電池、炮彈、導彈等各類產品的製造至關重要。

彭博社指出，中國的鎢產量佔到全球鎢產量的80%左右，因此中方的出口管制措施將迫使美國及其盟友尋找替代的供應渠道。Black的公司正在將公司註冊地從加拿大轉移到美國，該公司的股價已在過去兩天裏飆升41%。

Almonty Industries計劃擴大在韓國的業務，預計未來兩個月內將在韓國建設一處新礦山，第一階段目標是實現鎢產量達到每年2500噸。

但路透社指出，雖然鎢資源也分布在中國以外，航空航天和國防工業使用的某些鎢產品卻幾乎沒有非中國的替代品。國際能源和大宗商品評估機構Argus的有色金屬業務分析師Sian Morris指出，中方的出口管制涵蓋了仲鎢酸銨，這是鎢工業的一種重要原材料。

「對仲鎢酸銨和碳化鎢的管制可能產生巨大影響，因為在航空航天和國防領域，幾乎不存在鎢的替代品。」Morris說，「俄羅斯以前也是鎢產品的主要供應國之一，但在俄烏衝突爆發後，中國在全球鎢市場的份額進一步增加。」

中國商務部和海關總署4日聯合發布關於鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項的出口管制公告，宣布對仲鎢酸銨等25種稀有金屬產品及其技術實施出口管制。

2025年2月3日，中國青島，圖為一艘裝載鐵礦石的貨船駛離港口。（Getty）

中國商務部新聞發言人4日表示，對鎢等相關物項實施出口管制是國際通行做法。中國作為全球主要的鎢等相關物項生產國和出口國，長期以來，堅定履行防擴散等國際義務，根據維護國家安全和利益需要，依法對特定相關物項實施出口管制，此次增列相關物項，體現了統籌發展和安全的管制理念，有利於更好維護國家安全和利益，有利於更好履行防擴散等國際義務，有利於保障全球產業鏈供應鏈安全穩定。出口符合相關規定的，將予以許可。

本文獲《觀察者網》授權轉載

